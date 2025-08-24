 «قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 12:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

«قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 12:05 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 12:05 ص

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا مساء اليوم السبت، تفاصيل جلسته مع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق.

قال شيكابالا في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، مع الإعلامي الشهير إبراهيم فايق: «قعدت في جلسة مع حسين لبيب، وقولتله لازم نبيع زيزو ونستفيد من فلوسه حتى لو راح النادي الأهلي».

وأضاف: «وكمان جوزيه جوميز قال نفس الكلام، وقالهم مش عايز حد مكانه، وكل لاعب يأخذ حقه، الزمالك بتاع المهاويس».

كما تابع: «مينفعش لاعب يستحوذ على كل الفلوس والباقي يكون مش لاقي، أكيد هتحصل مشاكل في غرف الملابس، وهيتقال اشمعنا إحنا».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك