كشف محمود عبدالرازق شيكابالا مساء اليوم السبت، تفاصيل جلسته مع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق.

قال شيكابالا في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، مع الإعلامي الشهير إبراهيم فايق: «قعدت في جلسة مع حسين لبيب، وقولتله لازم نبيع زيزو ونستفيد من فلوسه حتى لو راح النادي الأهلي».

وأضاف: «وكمان جوزيه جوميز قال نفس الكلام، وقالهم مش عايز حد مكانه، وكل لاعب يأخذ حقه، الزمالك بتاع المهاويس».

كما تابع: «مينفعش لاعب يستحوذ على كل الفلوس والباقي يكون مش لاقي، أكيد هتحصل مشاكل في غرف الملابس، وهيتقال اشمعنا إحنا».