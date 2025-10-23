رئيس المجلس الأوروبي: نثمن جهود الرئيس السيسي الجبارة التي أدت لوقف إطلاق النار في غزة

أشاد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمصر وجهوده الدبلوماسية الجبارة التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وبعث الأمل للشعب الفلسطيني.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب القمة المصرية الأوروبية، مساء الأربعاء، عن أمله في تحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم وإعادة الإعمار.

وأضاف: «كما قلت سيدي الرئيس في قمة شرم الشيخ: السلام يكتمل عندما يتم إعادة الإعمار ويزال الركام، وتنخرط كل الأطراف بنية حسنة في التزامات تضمن تأمين اتفاق وقف إطلاق النار».

وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، قائلًا إن «مصر تلعب دورًا أساسيًا في الاستقرار بالمنطقة».

وناشد مصر لعب دور فعال في دعم أوكرانيا، باعتبارها صوتًا رائدًا على الساحة السياسية، وشريكًا ولها دور مؤثر في أوكرانيا.