اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في إدلب السورية

- الاشتباكات اندلعت في مخيم تقطنه مجموعة من الرعايا الفرنسيين في منطقة حارم بإدلب

اندلعت الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في منطقة حارم شمال غربي محافظة إدلب.

وأفاد مراسل الأناضول أن الاشتباكات اندلعت بعد أن نفذت قوات الأمن عملية أمنية في مخيم تقطنه مجموعة من الرعايا الفرنسيين في إدلب.

وأوضح أن قوات الأمن نفذت العملية الأمنية تلبية لطلب والدة فتاة خطفت من قبل المجموعة المسلحة.

وصرح مسئول أمني سوري للتلفزيون الرسمي لم يكشف عن هويته أن مزاعم شن عملية عسكرية شاملة ضد لاجئين "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أنه لم يصب أي من عائلات اللاجئين الفرنسيين الـ 150 التي تعيش في المخيم بأي أذى.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.