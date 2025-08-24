حددت محكمة الاستئناف، جلسة 6 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد . ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.

وأسندت للنيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الثالث تأليف عصابة تداخل في إدراتها الرابعة والخامس، واشترك باقى المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة "الإندازول كاربوكساميد" بقصد الإتجار وتقديمها للتعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما اتهمت النيابة العامة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بتنصيع مادة مخدرة "إندازول كاربوكساميد"، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.