الأهلي يحيي تاريخ المحلة في فيديو ترويجي لنبذ التعصب: الكورة هتفضل لعبة والمحبة هتعيش

قدّمت قناة النادي الأهلي فيديو ترويجيًا مختلفًا قبل مباراة الفريق مع غزل المحلة، المقرر لها السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد غزل المحلة، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

الفيديو حمل لمسة إنسانية ورسالة واضحة لنبذ التعصب وتوحيد الجماهير، حيث استعرض ملامح مدينة المحلة الكبرى، رمز الصناعة والكفاح، وقدم لقطات مميزة لشركة مصر للغزل والنسيج، وللستاد الشهير بمداخنه العملاقة، باعتباره شاهدًا على تاريخ طويل من الذكريات الكروية.

وظهر في الفيديو لاعب الأهلي إمام عاشور، الذي ينتمي في الأصل إلى ناشئي غزل المحلة، ليجسد فكرة الجذور والانتماء، فيما جرى تصوير جزء من المشاهد داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة.

شارك الفنان محمود البزاوي، المحلاوي الأصل، في العمل من خلال صوته وإلقائه، مقدمًا نصًا استعاد محطات مضيئة من تاريخ المحلة والأهلي معًا، منذ لحظة تتويج غزل المحلة في دوري 1972 بحضور الراحل صالح سليم، وحتى تلاحم الأجيال التي لعبت باسم مصر، من محمود الخطيب إلى شوقي غريب وغيرهما.



وقال البزاوي في الفيديو الترويجي: "إحنا ملوك الغربية.. أهلي - محلة - بلدية"، واختتم الفيديو برسالة وجدانية جاء فيها: "الكورة هتفضل لعبة.. لكن المحبة اللي بينا هي اللي هتعيش".

أما حساب نادي غزل المحلة، ثمّن رسالة النادي الأهلي، ونشر الفيديو الترويجي معلقًا: "كل المحبة والتقدير والاحترام للنادي الأهلي، ولمجلس إدارته، ولجماهيره الكبيرة".