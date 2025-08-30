أعلنت مصادر إسرائيلية لوكالة الصحافة الفسطينية "صفا"، صباح اليوم السبت، إصابة 7 جنود بتفجير ناقلة جند الليلة الماضية، في قطاع غزة.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إن 7 جنود أصيبوا، بينهم 3 بجروح حرجة، بتفجير ناقلة جند "نمر" الليلة الماضية في القطاع.

وليلة السبت، ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن 3 أحداث أمنية على الأقل وقعت في غزة أخطرها في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأوضحت المصادر، وفق ترجمة "صفا"، إن عددًا من الجنود قتلوا وأصيب آخرين في الأحداث الأمنية.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أنه تم فقدان الاتصال مع 4 جنود في حي الزيتون خلال معركة دارت في المكان.

وشهد حيا الزيتون والصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي للمقاومة قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن الجيش الاسرائيلي فعّل ما يعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جندي قبل وقوعه في الأسر.

وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، ويُعتقدُ أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين حي الزيتون شرقي غزة.

وتابعت وسائل إعلام أن الجيش بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظرَ النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن وصفهم بوزرائه النازيين، قرروا، وبإصرار، تقليص عدد أسراهم الأحياء إلى النصف، كما قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، وفق تعبيره.

وأشار أبو عبيدة إلى أن كل أسير يُقتل بفعل العدوان الإسرائيلي سيتم إعلان اسمه وصورته مع إثبات لمقتله.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على القطاع، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 18 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة باستشهاد امرأة وطفلها في قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف شقة سكنية في منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة.

وأضاف مستشفى العودة أن 4 استشهدوا وأصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج الشوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة، مضيفا أنه تم انتشال جثامين 3 شهداء إثر غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج الشوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة.

وعاش فلسطينيو مدينة غزة ليلة مرعبة على وقع أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار مكثف منذ ساعات الفجر الأولى سمع دويها في حي الزيتون جنوبي المدينة ومحيطه.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في أنحاء وسط وشمال خان يونس، كما أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة.