أُصيب أربعة أفراد من عائلة واحدة اليوم السبت في انفجار سيارة بشارع كامينسكا في تل أبيب، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

فيما أُصيب اثنان في الثلاثينات بجروح متوسطة، وأُصيب آخر بجروح طفيفة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية التي وصفت الواقعة بأنها "محاولة اغتيال على أساس إجرامي".

وقال المسعف في "نجمة داوود الحمراء" يتساحار فايس، وفنيو الطوارئ شاي بخار وليئور باز: "كان هناك دمار كبير في المكان. عندما وصلنا، أشار إلينا المدنيون نحو المصابين الذين كانوا يجلسون خارج السيارة المشتعلة".

وأضاف المتحدثون: "قدمنا لهم فورًا علاجًا منقذًا للحياة، شمل تضميد الجروح ووقف النزيف، ثم نقلناهم بسرعة إلى المستشفى".

وأوضحت الشرطة أن خط الطوارئ 100 تلقى بلاغًا عن انفجار السيارة، حيث هرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

وكشف التحقيق الأولي أن أربعة أشخاص مصابين بدرجات متفاوتة جرى إجلاؤهم بواسطة فرق "نجمة داوود الحمراء" نتيجة الانفجار، وفق شبكة سكاي نيوز.

ووصل أفراد شرطة منطقة تل أبيب إلى الموقع وألقوا القبض على مشتبه به، وهو من سكان يافا، بالقرب من مكان الحادث.

وقالت الشرطة: "في هذه المرحلة تواصل قواتنا العمل في الموقع والبحث عن مشتبهين إضافيين. خلفية الحادث جنائية".