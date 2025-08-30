 بحضور نجوم الفن والرياضة.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 3:14 م القاهرة
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 3:06 م

أحيا الفنان إيهاب توفيق، حفلا غنائيا مميزا في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كامل العدد.
وحضر إيهاب توفيق، الحفل بصحبة مدير أعماله المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم خلاله مجموعة مميزة من أغانيه ومنها "سحراني"، و"عدي الليل"، و"مالهمش في الطيب"، و"تترجي فيا الناس" التي لاقت تفاعلا واسعا، بالإضافة إلى أغاني مثل "سنة حلوة"، و"مراسيل"، و"أسمراني" .
وحضر الحفل العديد، من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة مثل اللاعب محمد زيدان، والمخرج طارق العريان، والكاتب مدحت العدل، ورجل الأعمال محمد فاروق عضو لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك مصر"، والممثلة جومانا مراد.
وشهد الحفل، تفاعلا كبيرا من الحضور الذين ملأوا المكان بالكامل، وأعاد إيهاب توفيق، الجمهور إلى أجواء التسعينات بحسه الفني المميز وأداءه الحماسي.

