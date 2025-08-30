عضوان بالكونجرس الأمريكي يرويان زيارتهما لمخازن مساعدات غزة في إسرائيل: رأينا غذاءً يكفي القطاع لـ3 أسابيع والقليل منه يمر

زار عضوا الكونجرس الأمريكي كريس فان هولين وجيف ميركلي إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، هذا الأسبوع، وتفقدا خلال الزيارة مخازن برنامج الأغذية العالمي بإسرائيل، وكذلك، معبر كرم أبو سالم، وميناء أشدود، وانتقدا عرقلة إسرائيل "المتعمدة" دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وقالا إنهما سمعا "كلاماً وردياً"، من إسرائيل بشأن دخول المساعدات، بخلاف الواقع على الأرض.

وروى ميركلي وكريس فان هولين وكلاهما ينتمي للحزب الديمقراطي، كيف أنهما استمعا إلى ما يرقى إلى "بروباجندا خالصة" من الجانب الإسرائيلي بشأن "العملية الأكثر تنظيماً على الإطلاق"، لإدخال المساعدات إلى غزة، ولكنهما قالا إن الوضع على الأرض كان مختلفاً تماماً، وأن القليل من المساعدات يمر إلى القطاع، رغم وجود ما يكفي من غذاء لإطعام سكان غزة بالكامل لـ3 أسابيع في مخازن برنامج الأغذية العالمي فقط.

وشملت زيارة كريس فان هولين وجيف ميركلي بالمنطقة، إسرائيل والضفة الغربية، والأردن، ومصر، وقالا إن الهدف منها هو "الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث هناك حاجة ماسة إليها في ظل انتشار المجاعة، ولمواصلة دعواتنا لوقف فوري لإطلاق النار، وإعادة جميع المحتجزين على الفور"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ووصل عضوا الكونجرس السبت، إلى محافظة شمال سيناء، لزيارة معبر رفح، وتفقد مخازن المساعدات.

وقال كريس فان هولين الأربعاء، إنهما زارا موقع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في إسرائيل، مضيفاً أن الموقع يحتوي على ما يكفي من الغذاء لإطعام كل فرد في غزة لمدة ثلاثة أسابيع".

وتابع: "يجب أن تتوقف حكومة (بنيامين) نتنياهو عن استخدام المجاعة كسلاح".

وأضاف ميركلي: "في ميناء أشدود، شاهدت أنا وكريس فان هولين، كيف تعيق عملية الفحص المرهقة التي تنفذها إسرائيل، وصول المساعدات الغذائية الضرورية. غزة تتعرض للمجاعة، وبرنامج الغذاء العالمي يعمل بلا كلل لتوفير الغذاء الذي يحتاجه الناس".

وقال مسئول في برنامج الغذاء العالمي إن لديهم 2200 حاوية طعام وصلت إليهم، وهو ما يترجم إلى 40 ألف طن متري من الغذاء الجاهز للدخول إلى غزة.

وذكر فان هولين أن 20 حاوية فقط يُسمح لها بالخروج من المخازن يومياً، بسبب العملية المرهقة والمتعمدة لعرقلة المساعدات".

وقال ميركلي إنهما زارا أيضاً معبر كرم أبو سالم، وأضاف: "هناك سمعنا كلاماً وردياً عن وصول المساعدات إلى غزة، لكن الواقع كان مختلفاً، القليل من المساعدات تمر".

وأضاف: "الإحاطة التي تلقيناها كانت مصممة لتخبرنا بكل ما نريد أن نسمعه، بشأن العملية الأفضل تنظيماً لإدخال المساعدات إلى غزة، ودون أي ذكر لعرقلة أو إحباط. للأسف هذه الإحاطة لم تعكس الواقع على الإطلاق، وهذا ما يصعب الاستماع إلى ما يرقى إلى بروباجندا خالصة".

وفي مقطع فيديو مشترك، قال فان هولين وميركلي إنه "مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، لا يمكننا تجاهل تصاعد العنف من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية".

وذكرا أنهما التقيا بعائلات الفلسطينيين الأمريكيين الذين قتلوا على يد مستوطنين هناك، وزارا مدينة الطيبة في رام الله، والتي تعرّضت لهجمات المستوطنين.

وتابعا: "يجب أن تنتهي المستوطنات غير القانونية وأعمال العنف فوراً".

- "انهوا الحرب"

والتقى فان هولين وميركلي مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وقال فان هولين: "الرسالة التي تلقيناها أنا والسيناتور جيف ميركلي، من عائلات المحتجزين، الذين التقينا بهم في تل أبيب، كانت بسيطة بقدر ما كانت قوية وهي: اعيدوهم إلى بيوتهم، وانهوا الحرب الآن".

وقال فان هولين إن عائلات المحتجزين أبلغوه بأن "نتنياهو أعطى أولوية لبقائه السياسي على حساب حياة المحتجزين".