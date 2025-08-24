قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منع اللواء احتياط في جيش الاحتلال يوآف مردخاي، من المشاركة في وفد التفاوض الإسرائيلي على صفقة التبادل؛ بسبب التحقيق معه على الاتهامات الموجهة له فيما تعرف بقضية «قطر جيت».

وبحسب ما نشرته القناة «12» العبرية، اليوم الأحد، قررت الشرطة منع مردخاي، من التعامل مع قضايا الأسرى والمفقودين، وأُقيل من فريق التفاوض لمدة 14 يومًا.

وشغل مردخاي، في السابق مناصب رفيعة عدة، منها: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ورئيس الإدارة المدنية، ومنسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية.

كما شغل خلال العام ونصف العام الماضيين منصبًا حساسًا للغاية، وهو نائب المسئول عن ملف أسرى الحرب والمفقودين نيتسان ألون.

وبدأ استجواب مردخاي، في يوليو الماضي، للاشتباه في تلقيه رشاوى والتواصل مع عميل أجنبي.

وعلق جيش الاحتلال على ما نشرته القناة العبرية، مؤكدًا أن «اللواء مردخاي في خدمة الاحتياط منذ بداية الحرب، ولا يزال يخدم».

وقال إن «مردخاي لا يُجري مفاوضات مباشرة مع الوسطاء، لكن مساهمته في ملف المختطفين بالغة الأهمية، بل وفي بعض الأحيان حاسمة في الجهود المبذولة».

ويطال تحقيق «قطر جيت» أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً من قطر للمساهمة في الترويج للإمارة الخليجية.

ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وعلاقتهم بقطر، ووصفها بأنها «أخبار كاذبة» وحملة ذات دوافع سياسية ضده.

من جهته، قلّل رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح سابق من أهمية ما يُعرف إعلاميًا بقضية «قطر جيت»، قائلاً إنه لا يعرف شيئًا بهذا الاسم، بل يعرف فقط فضيحة «ووتر جيت» الأمريكية الشهيرة.