أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التحضير لبرنامج تليفزيوني جديد باسم مبدئي "جيل ألفا" يقدمه مجموعة من الشباب، ويهدف الوصول إلى جيل ألفا وأعمار ما تحت العشرين.

وقال المسلماني: "وصولنا إلى جيل زد وجيل ألفا صعب للغاية، لذلك فنحن نستعين بعلماء النفس والاجتماع وأستاذة الإعلام لبحث كيفية مخاطبتهم والوصول إليهم، في ظل منافسات إقليمية حادة واستهداف من منصات دولية كبرى".

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: "كان برنامج الإذاعة المصرية الشهير تحت العشرين ناجحا للغاية، وسنعمل بكل طاقتنا لاستعادة هذه الروح في النجاح والتأثير".

وأكمل: "نحن ندرك بالطبع أن رسالتنا ستزداد صعوبة في برنامجنا التالي جيل بيتا أو جيل ما بعد ألفا، وهو ما يفرض علينا مضاعفة الحوار مع المختصين، واستقطاب المبدعين والموهوبين القادرين على الجمع بين الجاذبية والقيم".