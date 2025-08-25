أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الفتوى في تعريفها «رأي» وليست «إلزامًا»، مشيرًا إلى ما وصفه بـ «الحقن» التي يتم ضخها في المجتمع بشأن قضايا الدين في التعليم.

وعلّق بدراوي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي يحدد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كجهة مختصة بالفتوى العامة، قائلًا: «لا أحد له حق الفتوى، أنظر للدستور».

وأوضح أن «تعريف الفتوى هو أنها رأي غير ملزم، وليست إلزامًا»، متسائلًا: «ماذا لو صدرت فتوى غدًا بأن القهوة حرام؟ وقد حدث ذلك في مصر بالفعل عندما جاءت القهوة فحُرّمت!».

وأضاف أن الدولة المدنية الحديثة يحكمها الدستور والقانون، متابعًا: «الأزهر الشريف مرجعية، لكنه ليس إلزامًا بالنسبة لي، فمصر ليست مسلمين فقط».

وأشار إلى أن النص يقر بالأزهر كـ «مرجعية» وليس كـ «إلزام»، موضحًا: «المرجعية تعني أنني أقول لك الرأي، وأنت تحكم بعقلك.. هي رأي تأخذ به أو لا تأخذ به».

وأعرب بدراوي عن احترامه الكبير لمؤسسة الأزهر وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واصفًا إعلان «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان الراحل بـ «العظيمة».