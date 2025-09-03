الحكومة: قطاع السياحة سيحتل جزءا كبيرا من الاستثمارات القطرية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن «قطاع السياحة» سيكون له «دور هام وسيحتل جزءًا كبيرًا» ضمن حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر قيمتها بـ 7.5 مليار دولار.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» إلى إعلان الحكومة تفاصيل الاتفاقات ومجالاتها بمجرد الانتهاء من جميع التفاصيل، والتي باتت في مراحلها الأخيرة، مشددا أنها تأتي في إطار سعي الحكومة إلى جذب الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة.

ولفت إلى استعداد مجلس الوزراء خلال اجتماعه ،الثلاثاء، لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تمثل رؤية واستراتيجية متكاملة للدولة تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2030.

وأوضح أنها «رؤية شاملة للاقتصاد الوطني»، ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تنمية الصناعة والتجارة الخارجية والصادرات، وتعزيز مرونة سوق العمل، بالإضافة إلى التخطيط الإقليمي للتنمية الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية.

وأكد أن الرؤية تأتي لتدشين مرحلة جديدة تركز على «النمو والتشغيل» ورفع معدلاتهما، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستخضع لحوار مجتمعي موسع يستمر لمدة شهرين؛ بهدف اعتمادها بصورة نهائية لتكون بمثابة خارطة طريق واضحة تسترشد بها جميع مؤسسات الدولة وتمنح المستثمرين المحليين والأجانب «وضوحًا حول توجهات الدولة» خلال السنوات المقبلة.