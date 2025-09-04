تفاصيل مشروع القرار الذي وافق عليه الاجتماع الوزاري للجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن موافقة الدول العربية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، على إقرار مشروع قرار مصري سعودي يعبر عن الموقف العربي من القضية الفلسطينية.

وكشف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، عن أبرز «أسس ومبادئ» مشروع القرار المصري السعودي الخاص، حول التعاون العربي في الشرق الأوسط.

- التشديد على مبدأ سيادة الدول العربية ورفض أية تلميحات للمساس بسيادتها.

- حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتباره الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية، والانتقال إلى أفق جديد من الاستقرار والازدهار.

- الإدانة الشديدة لأي طرح يهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الأراضي العربية.

- عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة مع إسرائيل في ظل استمرار احتلال بعض الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية.

- التأكيد على ضرورة محورية معالجة جذور الصراع والتوترات الإقليمية، عبر تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل.