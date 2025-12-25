الأرقام يبرز تفوق مصر في الجولة الأولى من أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرض المنتخب الوطني تفوقه في احصائيات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير.

المنتخب الوطني استهل مشواره بفوز صعب على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ويستعد للمواجهة الثانية أمام جنوب إفريقيا مساء غدٍ، الجمعة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إحصائيات من الجولة الأولى للبطولة وعلق عليها: «منتخبنا في الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025».

وأظهرت الاحصائيات تفوق المنتخب الوطني على صعد الاستحواذ على الكرة والتمريرات الصحيحة، وكذلك الأكثر تسديدًا على المرمى.

وجاءت الاحصائيات على النحو التالي:

- الأكثر استحواذًا على الكرة (78%)

- ⁠الأكثر تمريرًا للكرة بشكل صحيح (600)

- ⁠الأكثر إرسالًا لعرضيات صحيحة (13)

- ⁠الأكثر تسديدًا (35)