نصح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بعدم أخذ كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات قبل رمضان بيوم أو يومين، وضرورة التركيز على أخذ الاحتياجات اليومية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر MBC» مصر» أن الاستهلاك يزيد في كل السلع الغذائية، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإنتاج والمعروض، مع استقرار في أسعار الخضروات الاستراتيجية.

ونوه أن نسبة زيادة الاستهلاك في رمضان تصل إلى 30% عن المعدلات الطبيعية، موضحا أن زيادة الأسعار تحدث في اليوم الأول من رمضان نتيجة «التهافت على الشراء» قبل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية بعد اليوم الأول لما كانت عليه قبل رمضان ، لا سيما وأن الخضروات والفاكهة منتجات سريعة للتلف.

وأشار إلى أن معارض «أهلا رمضان» تعمل على زيادة التنافسية، كما أنها تنعكس على المواطن بتوفير بدائل، مشددا أن «ليس لدينا أزمة ولا مشكلة في الخضروات والفاكهة»، خاصة وأن تصدر إلى كل دول العالم.

وأكد أن هناك «زيادة كبيرة جدًا» في الإنتاج من محاصيل الطماطم والبطاطس، بالإضافة إلى فواكه الفراولة والموز واليوسفي والبرتقال.