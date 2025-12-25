محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بلقطة عائلية قبل مواجهة جنوب أفريقيا

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بصورة عائلية احتفالًا بعيد الكريسماس.

وظهر صلاح في الصورة برفقة ابنتيه مكة وكيان، مكتفيًا بوضع رمز القلب، دون تعليق، وهو ما حظي بتفاعل كبير من الجماهير، التي اعتادت على لقطاته العائلية الهادئة بعيدًا عن أجواء الملاعب.

ويأتي هذا الظهور في الوقت الذي يتواجد فيه محمد صلاح حاليًا في معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لخوض مباراة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها غدًا، ضمن مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتغلب منتخب مصر، على نظيره الزيمبابوي، في مباراته الأولى في البطولة، بهدفين لهدف، افتتح التسجيل عمر مرموش، بينما سجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليكتب أول انتصار للفراعنة في للبطولة.



