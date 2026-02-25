وزير الخارجية الأمريكي يعتزم إجراء محادثات في سانت كيتس مع قادة الكاريبي

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دولة سانت كيتس ونيفيس الواقعة في منطقة الكاريبي لإجراء محادثات اليوم الأربعاء مع قادة إقليميين يشعرون، مثل غيرهم حول العالم، بالقلق وعدم اليقين تجاه سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يشارك روبيو في قمة لمجموعة دول الكاريبي "الكاريكوم"، وذلك بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بشن عملية عسكرية الشهر الماضي للإطاحة برئيس فنزويلا آنذاك نيكولاس مادورو واعتقاله، وتصعيد الوسائل العدوانية لمكافحة ما وصفته الولايات المتحدة بتهريب المخدرات، وزيادة الضغط على كوبا.

وفي خطابه عن حالة الاتحاد مساء أمس الثلاثاء، وصف الرئيس دونالد ترامب اعتقال نيكولاس مادورو بأنه "انتصار هائل للغاية لأمن الولايات المتحدة"، موضحا أنه "يفتح بداية مشرقة جديدة لشعب فنزويلا."

ومن المقرر أن يجتمع قادة مجموعة دول "الكاريكوم" المكونة من 15 دولة لمناقشة القضايا الملحة في منطقة استهدفها ترامب من خلال نسخة القرن الـ 21 من عقيدة مونرو، التي تهدف إلى ضمان هيمنة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي.