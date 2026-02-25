سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن مفاوضين أوكرانيين سيجتمعون بمسؤولين أمريكيين غدا الخميس لمناقشة حزمة لتحسين مستويات المعيشة وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

وأضاف زيلينسكي لصحفيين في محادثة عبر تطبيق واتساب أن الفريقين سيناقشان أيضا الترتيبات لاجتماع ثلاثي يضم روسيا، مشيراً إلى أن كييف تأمل في عقده مطلع مارس.

وذكر أن رستم أوميروف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع ورئيس فريق التفاوض الأوكراني سيلتقي في جنيف مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع زيلينسكي: "سيكون الاجتماع ثنائيا مع الجانب الأمريكي في البداية. وسيتناول في المقام الأول حزمة تحسين مستويات المعيشة المخصصة لتعافي أوكرانيا، وسيناقشون تفاصيلها".

وأصبحت مسألة استكمال إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الروسية والقتال على خطوط المواجهة عنصرا أساسيا في المحادثات الأوسع نطاقا حول كيفية إنهاء الحرب، التي دخلت عامها الخامس هذا الأسبوع.

وتأمل أوكرانيا في جذب تمويل عام وخاص بنحو 800 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة لإعادة الإعمار.

وأظهر أحدث تقييم للبنك الدولي نشر يوم الاثنين أن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستتكلف ما يقدر بنحو 588 مليار دولار.

ويستند البنك في التقييم إلى بيانات من 24 فبراير 2022 إلى 31 ديسمبر 2025.