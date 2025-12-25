إسرائيل تزعم قتل عنصر بفيلق القدس الإيراني إثر غارة على جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، قتل عنصر بـ"فيلق القدس" الإيراني في غارة بمنطقة الناصرية جنوبي لبنان.

وأفاد متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، بأن الجيش نفذ بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" غارة بمنطقة الناصرية في لبنان "وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري"، بحسب ادعائه.

ومضى أدرعي في ادعاءاته، بالقول إن الجوهري، "من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات، التابعة لفيلق القدس الإيراني (840) ودفع خلال الأعوام الأخيرة بعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل بالساحتين السورية واللبنانية".

وتابع أن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" سيواصلان أعمالهما "الرامية إلى إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وحتى الساعة 16.30 توقيت جرينيتش، لم تعقب السلطات الإيرانية ولا اللبنانية على بيان الجيش الإسرائيلي، الذي يشن غارات شبه يومية على جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.