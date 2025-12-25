لقي مسجل خطر، مسرعه إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن فى حي المبيضة بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإجرامية وتطهير المناطق من الخارجين على القانون.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بتلقي عدد من البلاغات المتكررة من أهالي حي المبيضة، تضمنت شكاوى من إدارة مسجل شقي خطر، بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة، واتخاذه منزلا مكونا من طابقين مقرا لنشاطه غير المشروع، معتمدا على وجود مساحات زراعية خلف المنزل لتأمين تحركاته والفرار حال مداهمة الشرطة.

وأوضحت التحريات أن المتهم يدعى "شيخون ص.ش"، وخرج من السجن منذ أربعة أشهر فقط بعد قضائه عقوبة لمدة عامين، ويعد من أخطر العناصر الإجرامية بدائرة المركز، حيث يحمل سجلا جنائيا حافلا يضم 75 سابقة في قضايا مخدرات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وبلطجة، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة عدد من القضايا المتنوعة.

وأكدت التحريات، أن المتهم اعتاد التعامل بعنف شديد مع قوات الشرطة، وكان يبادر بإطلاق النيران فور اقتراب أي قوة أمنية من محيط وكره، مستخدما أسلحة نارية متنوعة، الأمر الذي حال دون ضبطه في محاولات سابقة، وفرض حالة من الذعر والخوف بين سكان المنطقة ، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.