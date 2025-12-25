زيلينسكي: تحدثت مع ويتكوف وكوشنر بشأن كيفية إنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه تحدث مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر لمدة ساعة تقريبا بشأن كيفية إنهاء الحرب.

وأضاف عبر تطبيق "تيليجرام": "كانت محادثة جيدة حقا. ناقشنا الكثير من التفاصيل والأفكار الجيدة. هناك بعض الأفكار الجديدة حول كيفية تحقيق السلام الحقيقي تتعلق بالصيغ والاجتماعات، وبالتأكيد الجدول الزمني"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويضغط ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستعرة منذ قرابة أربع سنوات. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت جهود السلام التي يقودها ويتكوف وكوشنر تتقدم ببطء.

وقدم زيلينسكي، قبل أيام مسودة خطة سلام من 20 نقطة وصفها بأنها الإطار الرئيسي لإنهاء الحرب.

وتمثل المسودة نسخة مختصرة من خطة أصلية مكونة من 28 نقطة ناقشتها الولايات المتحدة في السابق مع الجانب الروسي، واعتبرت على نطاق واسع أنها في صالح موسكو بشكل أساسي لأنها طالبت كييف بالتنازل عن أراض وفرض قيود على جيشها.

ومع ذلك، قال زيلينسكي إن المسائل الرئيسية المتعلقة بالأرض لا تزال عالقة في المسودة الجديدة المكونة من 20 نقطة، مضيفا أن عقد اجتماع مع ترامب سيكون ضروريا لحل القضايا الأكثر حساسية.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، اليوم الخميس، إن موسكو تحلل الوثائق المتعلقة بإنهاء الحرب، والتي أحضرها المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي، إن رستم أوميروف كبير المفاوضين الأوكرانيين يعتزم إجراء محادثة إضافية مع المفاوضين الأمريكيين في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة لتقريب نهاية هذه الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا، ولضمان أن تكون جميع الوثائق والخطوات واقعية وفعالة وموثوقة".