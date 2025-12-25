هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير: عمليات تدمير ممنهجة بحق الأسرى كافة

ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة بحق الأسرى كافة دون استثناء، عبر منظومة متكاملة تقوم على جرائم التعذيب الممنهج.

وأضافت المؤسستان، في بيان تناول واقع أكثر من 9300 أسير في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر ديسمبر الجاري، أن "عمليات التدمير الممنهجة تتم عبر أساليب وسياسات جرى ترسيخها على نحو غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، بما يشكل جزءا من هذه الحرب، وعمليات المحو الاستعماري المتواصلة بحق شعبنا في مختلف الجغرافيات الفلسطينية"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأوضحتا أنه استنادا إلى عشرات الزيارات التي نُفذت خلال ديسمبر لسجون: عوفر، والنقب، ومجدو، والرملة – العيادة، وقسم ركيفت، وشطة، وجلبوع، وجانوت، إضافة إلى عدد من المعسكرات، من بينها سديه تيمان وجلعاد، فضلا عن سجن "الدامون" الذي تُحتجز فيه الأسيرات؛ فإن جميع الإفادات التي أدلى بها الأسرى، تعكس تصاعدا متواصلا في عمليات التعذيب بحقهم، وارتفاعا ملحوظا في وتيرة حملات القمع المنظمة التي تنفذها وحدات خاصة مدججة بالسلاح.

وأكد البيان "استمرار جريمة التجويع الممنهجة، وحرمان الأسرى من العلاج والرعاية الصحية، إلى جانب مواصلة سياسات السلب والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، واستمرار السياسات التي تستهدف المساس بالكرامة الإنسانية لهن، من خلال ممارسات الإذلال والتنكيل المتواصلة، التي تُنفذ بشكل لحظي وعلى مدار الساعة".

وخلال شهر ديسمبر، وثقت الهيئة والنادي، عبر طواقمهما القانونية، العديد من الإفادات المرتبطة بعمليات القمع الممنهجة، بما في ذلك تلك التي استهدفت النساء الأسيرات والأطفال.

وفي سجن "الدامون"، الذي تحتجز فيه المعتقلات، ويبلغ عددهن اليوم نحو (50) معتقلة، نفذت وحدات القمع سلسلة من الاعتداءات داخل عدة زنازين.

وفي 5 ديسمبر، اقتحمت قوات القمع ثلاث زنازين، وأقدمت على رش الغاز المسيل للدموع، وأجبرت المعتقلات على الاستلقاء على الأرض، واعتدت عليهن بالضرب، بالتزامن مع توجيه شتائم وألفاظ نابية، وذلك عقب ادعاء إدارة السجن العثور على عبارات "تحريضية" كما فُرضت عليهن جملة من العقوبات، من بينها إغلاق الغرف والحرمان من "الفورة".