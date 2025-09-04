توفي جورجيو أرماني، الملقب بـ"ملك الموضة" ومصمم الأزياء الذي أسس واحدة من أرقى علامات الموضة في العالم وساهم في ترسيخ شعار "صُنع في إيطاليا"، مساء اليوم، وذلك عن عمر يناهز 91 عاماً.

وقالت مجموعة أرماني، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، تعلن مجموعة أرماني عن وفاة مؤسسها وقوتها الدافعة التي لا تعرف الكلل جورجيو أرماني".

وأضاف البيان: "في هذه الشركة، شعرنا دائما كأننا عائلة. واليوم، نشعر بتأثر عميق بالفراغ الذي تركه الرجل الذي أسس هذه العائلة ورعاها برؤية وشغف وتفان".

وتابع البيان: لكن بروحه تحديدًا، نحن ملتزمون بحماية ما بناه، ودفع شركته قدما تكريما لذكراه، باحترام ومسؤولية وحب.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن أرماني يعد أحد أبرز رواد الموضة في القرن العشرين والواحد والعشرين، حيث شكّل علامته التجارية التي تحمل اسمه منذ السبعينيات، ونجح في تحويلها إلى إمبراطورية عالمية للأزياء الفاخرة، تمتد من الملابس إلى العطور، والفنادق، والتصميم الداخلي.

**تأثير الأم على حياة أرماني

وُلد أرماني في 11 يوليو 1934 في مدينة بياتشنزا شمال إيطاليا، وسط عائلة فقيرة. والده يدعى أوجو وأمه ماريا ريموندي، وله شقيق يُدعى سيرجيو وأخت تُدعى روسانا.

وقال أرماني، في مقابلة عام 2006 مع المصممة البريطانية ستيلا مكارتني: "كانت والدتي السبب الرئيسي في اهتمامي بالموضة، فقد كانت تحرص دائماً على أن نبدو أنا وأخي وأختي في أبهى صورة".

**تأسيس دار أرماني للأزياء

أسس جورجيو أرماني داره للأزياء في ميلانو عام 1975، وفضّل دائما إبقاءها مستقلة، رافضا إدراج أسهمها في البورصة.

و ابتكر أرماني ما يعرف بـ"البدلة الناعمة"، حيث تحرر من الصرامة التقليدية، ليمنح الرجل مظهرًا يجمع بين الراحة والأناقة.

**من الطب إلى هوليوود

أرماني درس الطب قبل أن يؤسس علامته التجارية التي تحمل اسمه. وشارك أرماني في تأسيس الشركة مع شريكه سيرجيو جاليوتي الذي توفي عام 1985 عن عمر 40 عاماً بعد صراع مع سرطان الدم.

ونال أرماني شهرة عالمية عندما ارتدى الممثل ريتشارد جير بدلات أرماني الأنيقة في فيلم "العشيق الأمريكي" (1980). وحافظ على علاقة وثيقة مع هوليوود، إذ صمّم أزياء لأكثر من 100 فيلم منها "المنبوذون" (1987)، "أوشنز 13" (2007) و"ذا دارك نايت" (2008).

وظهر أرماني على غلاف مجلة "تايم" عام 1982 تحت عنوان "أسلوب جورجيو الرائع"، فيما ارتدت نجمات مثل جوليا روبرتس ونيكول كيدمان وبيونسيه ملابس من تصميمه على السجادة الحمراء في حفلات جوائز الأوسكار.

وقال أرماني، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عام 2006: "أعتقد أن ملابسي يمكن أن تمنح الناس صورة أفضل عن أنفسهم، وأن تعزز ثقتهم وسعادتهم".

كما اشتهرت تصاميمه بتفضيل الألوان الهادئة، والأقمشة الفاخرة، مما جعله خيارًا دائمًا للنجوم على السجادة الحمراء، من هوليوود إلى مهرجانات كان وفينيسيا.

**رموز الدولة تنعي ملك الموضة

من جهته، أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن تعازيه في رحيل أرماني، واصفاً إياه بأستاذ الأناقة والموضة ورمز العبقرية الإيطالية في جميع أنحاء العالم.

وقال بيان للقصر الرئاسي الإيطالي (كويرينالي) إن أرماني بشخصيته المتحفظة وإبداعه، أعاد، على مدار سنوات مسيرته الطويلة، تعريف معايير الأناقة والفخامة على المستوى العالمي.

وتابع البيان: لقد ألهمت بساطته الراقية، وتفانيه في الجودة، واهتمامه بالتفاصيل، أجيالًا من المصممين وأثرت فيهم، وفقاً لوكالة "إيطاليا برس" للأنباء.

بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن أرماني بأناقته ورصانته وإبداعه، أضفى على الموضة الإيطالية هيبة وألهم العالم، مؤكدة أنه كان رمزا لأفضل ما في إيطاليا.

فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن قصة نجاح أرماني استثنائية. وأضاف تاياني، على منصة إكس: ممتنين للأسلوب الاستثنائي الذي أبدعه لإيطاليا والعالم.

من جانبه، قال وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي: برحيل جورجيو أرماني، يغيب أحد رموز الثقافة الإيطالية، وهو عرف كيف يحول الأناقة لغة عالمية. و أضاف أنه أعاد بأسلوبه البسيط والمبتكر صياغة تعريف العلاقة بين الموضة والسينما والمجتمع.

ومن المتوقع أن تُقام مراسم وداع رسمية في ميلانو، حيث يقع مقر الدار، بحضور شخصيات من عالم الأزياء والفن والسياسة، بالإضافة إلى الملايين من عشاق الموضة الذين تأثروا بإبداعه.

**ثروة أرماني

وحققت المجموعة عبر علامات مثل "أرماني إكستشينج" و"إمبوريو أرماني" إيرادات بلغت 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) في 2023. فيما قُدرت ثروته الشخصية بنحو 9 مليارات دولار في 20 يونيو، بحسب مؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، ما جعله أحد أغنى أثرياء إيطاليا.