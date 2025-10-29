مراسل "إكسترا نيوز" عن دخول المساعدات إلى غزة: الأولوية تتغير وفق احتياجات الداخل الفلسطيني

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح البري، إن محركات الشاحنات بدأت العمل منذ قليل استعدادًا للتحرك نحو معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدًا لدخول دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن أول شاحنة تم السماح لها بالدخول صباح اليوم كانت محمّلة بمؤن خاصة بموسم الشتاء، مثل البطاطين والمراتب، في إشارة إلى أن أولويات المساعدات تتغير ساعة بعد أخرى وفقًا لاحتياجات الداخل الفلسطيني، والتي يتم تحديدها من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأشار المراسل إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري والعاملين في شمال سيناء ينسقون في هذه الأثناء عملية دخول الشاحنات وترتيب أولوية العبور، في إطار جهود ضخمة تبذلها منظمات المجتمع المدني المصرية المنتشرة في معبر رفح ومدينة العريش.

وأوضح الغنام أن شمال سيناء تضم أكثر من سبعة مراكز لوجستية كبرى تُعد محورًا رئيسيًا لتجميع وفرز المساعدات القادمة من مختلف الجهات، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع من الشباب المصري الذين يواصلون عملهم ضمن الجهود الإنسانية التي تشرف عليها الدولة المصرية منذ أكثر من عام.

وتابع أن المنطقة تشهد حركة نشطة ومتواصلة، سواء في تلك المراكز اللوجستية أو في ميناء العريش والمطار، مشيرًا إلى أن وفودًا من منظمات عربية زارت المنطقة أمس، كما من المنتظر وصول سفينة جديدة إلى ميناء العريش غدًا محملة بمساعدات إنسانية من إحدى الدول العربية.

وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدها قطاع غزة مساء أمس، أكد الغنام أن كل المؤشرات على الأرض تؤكد استمرار حركة المعابر بشكل طبيعي، وأن المساعدات تدخل بوتيرة متزايدة، مشيرًا إلى أن الوسطاء الإقليميين والدوليين يقومون بدور مهم في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، حسب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي أمس.