7 حالات لإلغاء تخصيص وحدات بيتك في مصر

فتحت وزارة الإسكان، يوم السبت، باب التقديم على 1380 وحدة سكنية بالطرح الأول من المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج.

يستمر تسجل البيانات ودفع المقدمات حتى 4 سبتمبر، ويكون اختيار الوحدات بين 20 و25 سبتمبر.

تقدم المبادرة تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، ونسب خصم حتى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، مع جدية حجز قدرها 5 آلاف دولار لكل وحدة.

يشمل الطرح وحدات سكنية "متوسط وفاخر" في 14 مدينة جديدة ضمن 6 مشروعات، هي: ديارنا، وسكن مصر، ودار بمصر، وجنة، وفالي تاورز، وفالي تاورز إيست.

أماكن الوحدات:



1. القاهرة الجديدة.

2. العلمين الجديدة.

3. المنيا الجديدة.

4. أسيوط الجديدة.

5. سوهاج الجديدة.

6. دمياط الجديدة.

7. 15 مايو.

8. قنا الجديدة.

9. المنصورة الجديدة.

10. أكتوبر الجديدة.

11. بدر.

12. برج العرب الجديدة.

13. حدائق أكتوبر.

14. العبور الجديدة.

شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا مقيمًا بالخارج.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وله أهلية التصرف والتعاقد

- الالتزام بجميع الشروط والأحكام واللوائح الواردة في كراسة الشروط.

- الالتزام بالغرض السكني المخصصة له الوحدة بالإعلان.

حالات إلغاء التخصيص:

1. مخالفة شروط الحجز.

2. بناءً على طلب المخصص له الوحدة.

3. عدم استكمال السداد خلال المواعيد المحددة.

4. عدم سداد قسطين متتاليين.

5. التنازل عن الوحدة دون موافقة مسبقة للهيئة أو جهاز المدينة.

6. تغيير الغرض المخصص للوحدة.

7. عدم التعاقد والاستلام في الموعد المحدد.

الخطوة التالية؟

- في حالة الإلغاء قبل الاستلام:

تُخصم 1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الوحدة، بما لا يقل عن 500 دولار أمريكي.

- في حالة الإلغاء بعد الاستلام:

تُخصم نفس النسب بالإضافة إلى مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من تاريخ الاستلام حتى تاريخ إعادة تسليمها، بما لا يقل عن 500 دولار أمريكي.



