زيلينسكي يشكر تركيا على دعم أوكرانيا

• من خلال مشاركة تدوينة لنائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة شركة "إكس" الأمريكية

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لتركيا على دعمها لبلاده، وذلك من خلال مشاركة تدوينة لنائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

زيلينسكي أعرب في مشاركته التدوينة، الخميس، عن امتنانه لتركيا على وقوفها إلى جانب أوكرانيا.

يلماز قال في تدوينته: "شاركت ممثلا عن رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان عبر الاتصال المرئي في القمة الخامسة لقادة ’تحالف الراغبين’، بعد أن كنت قد حضرت أربع قمم سابقة بشكل مباشر".

وأضاف: "خلال الاجتماع الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمت مناقشة الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وتابع: "نحن في تركيا، نؤكد استعدادنا للاضطلاع بدور ريادي في جميع المجالات من أجل إرساء السلام الدائم، ونشدد مرة أخرى على أولوية الدبلوماسية والحوار بين الأطراف. سنواصل المساهمة بكامل إمكاناتنا في المسار الدبلوماسي حتى يتحقق السلام العادل والدائم".

وفي وقت سابق الخميس، استضاف ماكرون قمة عبر الإنترنت لقادة "تحالف الراغبين" التي عقدت برئاسة مشتركة بين فرنسا وبريطانيا.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أُعلن عقب قمة عُقدت بلندن في مارس الماضي، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ويهدف التحالف الذي يضم 35 عضوا، إلى ما سماه "ردع العدوان الروسي على أوكرانيا" وبناء سلام مستدام في المنطقة، في حين رفضت موسكو المبادرة، معتبرة أنها ستطيل أمد الحرب بدل تحقيق السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.