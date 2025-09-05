اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه في الضبعة دون إصابات أو ضحايا

شهدت مدينة الضبعة وقوع حادث تصادم سيارة فنطاس مياه بقطار، مما تسبب فى تعطل وتوقف حركة سير القطارات ما يقرب من ساعة، ودون وقوع إصابات أو وفيات.

تفاجأ سائق القطار بسيارة نقل مياه تحاول العبور من مكان غير مخصص لعبور السيارات؛ مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة ولم تحدث أي إصابات، وواصل القطار رحلته بعد توقع لما يقرب من ساعة.

وشهدت مساء اليوم الخميس مدينة الضبعة اصطدام سيارة فنطاس لنقل المياه بقطار ركاب بالقرب من مزلقان الضبعة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتسبب الحادث فى تعطل حركة سير القطارات لمدة ساعة تقريبا، ولاذ سائق السيارة بالفرار من مكان الحادث.

تم سحب السيارة من مكان الحادث واستئناف حركة سير القطارات مرة أخرى.

فى نفس الوقت تم التحفظ على سيارة نقل المياه وتحرير محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لتحديد هوية السائق لضبطه وإحضاره.

كانت منطقة زاوية العوامة بمدينة الضبعة شهدت يوم السبت الماضى، حادث انقلاب 7 عربات لقطاع الركاب الروسى رقم 1935؛ مما أسفر عن مصرع سيدة وطفل ورجل وإصابة 103 ركاب من بينهم 47 سيدة و16 طفل وطفلة، وتوقف حركة سير القطارات لما يزيد عن 10 ساعات وتجري نيابة مطروح العامة التحقيق فى ملابسات الحادث بعد أن تحرر محضر رقم 1400 لسنة 2025 جنح الضبعة، وتقوم لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بإعداد تقرير فنى لتحديد أسباب وقوع الحادث بناء على طلب المحامى العام الأول لنيابات مطروح، والذى من المقرر الانتهاء منه خلال 15 يوما.