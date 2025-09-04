جوجل تواجه غرامة 425 مليون دولارا بسبب تجسس غير قانوني على الهواتف الذكية

أمرت هيئة محلفين اتحادية شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل بدفع 7ر425 مليون دولارا بسبب تجسسها بشكل غير مناسب على هواتف العملاء الذكية خلال فترة من التعديات استمرت ما يقرب من عقد من الزمان.

وجاء الحكم الذي صدر أمس الأربعاء، في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو بعد محاكمة استمرت أكثر من أسبوعين في قضية دعوى جماعية تغطي نحو 98 مليون هاتف ذكي كانت تعمل في الولايات المتحدة بين أول يوليو/ تموز 2016 و23 سبتمبر 2024.

وهذا يعني أن إجمالي التعويضات في القضية التي عمرها خمس سنوات يصل نحو 4 دولارات لكل جهاز.

ونفت جوجل أنها كانت تتعقب بشكل غير مناسب الانشطة الإلكترونية لمن اعتقدوا أنهم حموا أنفسهم باستخدام ضوابط الخصوصية.

وتمسكت الشركة بموقفها حتى على الرغم من أن هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أشخاص خلصت إلى أن جوجل كانت تتجسس بالمخالفة لقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.

وقال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا اليوم الخميس، : "هذا القرار لايفهم كيفية عمل منتجاتنا، وسنستأنف ضده".

وأضاف كاستانيدا ،:" أدوات الخصوصية الخاصة بنا تمكن الأشخاص من التحكم في بياناتهم، وعندما يقومون بإيقاف ذلك، نحترم هذا الخيار."

ودفع المحامون الذين رفعوا القضية بأن جوجل استخدمت البيانات التي جمعتها من الهواتف الذكية دون إذن المستخدمين للمساعدة في بيع إعلانات مخصصة لاهتمامات المستخدمين الفردية - وهي استراتيجية أدت إلى جني الشركة مليارات الدولارات من الإيرادات الإضافية.

ووصف هؤلاء المحامون مبيعات الإعلانات هذه بأنها تربح غير مشروع يستحق تعويضات تزيد عن 30 مليار دولار.