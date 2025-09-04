أرجع المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، صعود سعر أونصة الذهب للمرة الأولى لـ3550 دولارًا، إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها إعلان الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» إن خطوة خفض الفائدة تدفع المستثمرين إلى الخروج من الاستثمار في الدولار، والتوجه نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وأضاف أن من بين الأسباب الرئيسية كذلك، عمليات الشراء القوية والكثيفة من البنوك المركزية حول العالم؛ لزيادة احتياطياتها من الملاذ الآمن، هذا بالإضافة إلى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبشأن مستقبل الأسعار خلال المرحلة المقبلة، أشار إلى أن السوق حاليًا أعلى نقاطه التاريخية، مضيفا أن «مع كسر حاجز الـ 3500 دولار للمرة الثانية، فمن الممكن أن نكون مقبلين على ارتفاعات حادة خلال الفترة المقبلة».

وسجل الذهب، اليوم الخميس، 4815 جنيها للجرام عيار 21 في حين سجل الجنيه الذهب 38520 جنيها، وعيار 24 نحو 5502 جنيه للجرام.