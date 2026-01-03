لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري

حقق فريق ميلان فوزًا مهمًا خارج الديار بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب كالياري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة 50، ليمنح الروسونيري ثلاث نقاط ثمينة في صراع الصدارة.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة، لينتزع صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.