 لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري - بوابة الشروق
السبت 3 يناير 2026 1:16 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 3 يناير 2026 - 12:11 ص | آخر تحديث: السبت 3 يناير 2026 - 12:11 ص

حقق فريق ميلان فوزًا مهمًا خارج الديار بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب كالياري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة 50، ليمنح الروسونيري ثلاث نقاط ثمينة في صراع الصدارة.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة، لينتزع صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك