أوكرانيا: تعيين كيريلو بودانوف مديرا لمكتب زيلينسكي

من المقرر أن يتولى كيريلو بودانوف، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، منصب مدير مكتب الرئيس، ليصبح الذراع الأيمن الجديد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تتزايد فيه الضغوط للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب.

وأعلن زيلينسكي عن هذا التعيين في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، قائلا إن اهتمام بودانوف سينصب على القضايا الأمنية، وتطوير القوات الدفاعية والأمنية الأوكرانية، والمفاوضات الدبلوماسية.

ويتولى الميجور جنرال كيريلو بودانوف، البالغ من العمر 39 عاما، المنصب خلفا لأندريه يرماك صاحب النفوذ، الذي قدم استقالته بعد تفتيش منزله من جانب السلطات المعنية بمكافحة الفساد في نهاية نوفمبر.

وكان يرماك شخصية محورية في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى إنهاء الحرب الرسية الأوكرانية.

ويعتبر بودانوف أيضا شخصية تتمتع بنفوذ سياسي وتحظى بشعبية في أوكرانيا نظرا للعديد من العمليات الناجحة التي قادها في مواجهة روسيا، بما في ذلك الهجمات بالمتفجرات على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا استقلالها وعمليات اغتيال لجنرالات في موسكو.

وبصفته رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني (اتش يو آر)، كان بودانوف أيضا عضوا في وفد التفاوض الأوكراني.