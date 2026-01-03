تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن المواجهة المرتقبة أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن موقع الريدز الحالي في جدول الترتيب يعكس حقيقة مستواه خلال الموسم.

ويحل ليفربول ضيفًا على فولهام، مساء الأحد المقبل، على ملعب «كرافن كوتاج»، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية في البريميرليج.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء إن المنافسة في القمة حاليًا تقتصر على فريقين فقط، مع اقتراب أستون فيلا، قبل أن تتسع الفجوة قليلًا بعد فوز أرسنال عليه. وأوضح أن ليفربول لا يجب أن ينشغل بملاحقة المتصدرين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ الموسم بصورة جيدة، ثم مر بفترة افتقد فيها التوفيق، قبل أن يستعيد توازنه بسلسلة من المباريات دون هزيمة امتدت لسبع أو ثماني مواجهات.

وأضاف مدرب الريدز أن جميع مباريات الدوري الإنجليزي تتسم بالصعوبة، مؤكدًا أن الفوارق بين الفرق ليست كبيرة، وأن هدفه في المرحلة المقبلة هو رفع مستوى الأداء من أجل خلق الأفضلية المطلوبة وحسم المباريات بثقة أكبر.

وتطرق سلوت للحديث عن التعادل السلبي الأخير أمام ليدز يونايتد، موضحًا أن فريقه نجح في الحد من خطورة المنافس، لكنه عانى في صناعة الفرص رغم السيطرة على الكرة. وأشار إلى أن اللاعبين يحاولون باستمرار الاختراق من الأطراف والعمق، إلا أن بعض المباريات تحتاج إلى حلول فردية ولمسة إبداعية لفتح المساحات.

وتوقع المدرب الهولندي أن تكون مواجهة فولهام مختلفة، نظرًا لاعتماد الفريق اللندني على اللعب الهجومي وامتلاك الكرة على أرضه، وهو ما قد يمنح اللقاء طابعًا مفتوحًا. وشدد على أهمية الصلابة الدفاعية، معتبرًا أنها قد تساعد ليفربول على خلق فرص تهديفية أكثر.

وعن احتلال الفريق المركز الرابع مع منتصف الموسم، أكد سلوت أن ذلك يعكس الواقع الحالي، مشيرًا إلى أن التعامل الأفضل مع الكرات الثابتة كان كفيلًا بحصد عدة نقاط إضافية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستوى الأداء العام لا يجعل ليفربول في موقع أفضل من أرسنال ومانشستر سيتي في الوقت الراهن.