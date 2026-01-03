أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، استمرار جهود الدولة لمواجهة مختلف مصادر التلوث البيئي، ولا سيما المخلفات الصلبة البحرية، حفاظًا على صحة المواطنين والكائنات البحرية، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن رفع نحو 80 كيلوجرامًا من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد القديمة والأخشاب.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الفاعلية تمثل انطلاق حملة موسعة تتبناها وزارة البيئة وتُنفذ على مراحل، تستهدف تطهير الجزر المصرية المطلة على ساحل البحر المتوسط من المخلفات الصلبة والبلاستيكية، بما يسهم في استعادة التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض بتكثيف الجهود للحد من مصادر التلوث المختلفة واستعادة الحياة الطبيعية للبيئات البحرية، حيث دشنت وزارة البيئة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، أولى فعاليات تنظيف الجزر القريبة من الشواطئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، تحت شعار «بحار مستدامة»، وبمشاركة 30 متطوعًا من جمعيتي «بانلاستيك» و«خليك إيجابي».

وأشارت عوض إلى أن الحملة تستهدف إزالة المخلفات المتراكمة على الجزر خلال الفترات الماضية نتيجة الأنشطة السياحية وأعمال الصيد، والتي قد تجرفها الرياح والنوات إلى مياه البحر ثم تعود إلى الشواطئ، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة البحرية وصحة الإنسان.

وأضافت أن المخلفات التي تم جمعها جرى فرزها وتوجيهها إلى مصانع إعادة التدوير لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، لافتة إلى أنه بالتوازي مع أعمال تطهير الجزر، نفذت مجموعات أخرى من المتطوعين حملة لتنظيف شاطئ ميامي، أسفرت عن رفع نحو 90 كيلوجرامًا من المخلفات الصلبة، خاصة البلاستيكية.

وأُقيمت الفاعلية تحت إشراف الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا ونقطة الاتصال المصرية لبرنامج الأمم المتحدة لرصد وتقييم التلوث بالبحر المتوسط، والعميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا للالتزامات المصرية المنبثقة عن اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمناطق الساحلية من التلوث، خاصة مع تولي مصر الرئاسة الحالية للمكتب التنفيذي للاتفاقية اعتبارًا من يناير 2026.

يُذكر أن مصر استضافت في نهاية ديسمبر الماضي مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة (COP24)، بحضور ممثلي دول البحر المتوسط والمنظمات الدولية، تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في ظل تحذيرات علمية متزايدة من خطورة المخلفات البلاستيكية التي تتحلل ببطء في مياه البحر، مكونة جزيئات دقيقة قد تنتقل إلى الأسماك والكائنات البحرية، بما يهدد النظم البيئية والصحة العامة.