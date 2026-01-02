إيران تحذر واشنطن: قواتنا المسلحة في حالة تأهب كامل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، رفض بلاده التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية، واصفًا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق بأنها «متهورة وخطيرة».

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة من إيران منذ عدة أيام، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، «تخللتها أعمال شغب متفرقة وهجمات على مركز شرطة وإلقاء زجاجات حارقة»، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني تصريحات الرئيس الأمريكي، التي قال فيها إن الولايات المتحدة ستتدخل إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين، معتبرًا أن هذه التصريحات «متهورة وخطيرة»، وأضاف: «على ترامب أن يعلم أن الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات العامة مرفوضة».

وتابع عراقجي: «كما هو الحال دائمًا، فإن الشعب الإيراني العظيم سيرفض وبقوة أي تدخل في شؤونه الداخلية»، مشددًا على أن «قواتنا المسلحة في حالة تأهب كامل، وتعرف بالضبط أين توجه ضرباتها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية».

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد، أمس الخميس، بسقوط 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين في «أعمال شغب» بمحافظة لرستان غرب إيران، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن اتساع نطاق الاحتجاجات في عدد من المناطق.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإيرانية إنشاء «آلية للحوار» مع قادة الاحتجاجات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.