ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد

دخل النجم البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، دائرة اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما كشفه موقع «Sport Witness»، فإن ثلاثة من كبار البريميرليج، وهم مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، أبدوا رغبتهم في ضم رودريجو، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق الملكي.

وأوضح التقرير أن اللاعب ووالده بدآ بالفعل التحرك لبحث إمكانية الرحيل عن ريال مدريد، خاصة بعد تراجع دوره وخروجه من الحسابات الأساسية للمدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للميرنجي.

ويرتبط رودريجو بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2028، إلا أن الاهتمام الإنجليزي المتزايد قد يفتح الباب أمام انتقاله خلال الفترة المقبلة.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر بـ46 نقطة.