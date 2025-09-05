هالاند يقود النرويج للفوز على فنلندا في مباراة ودية

فاز منتخب النرويج على نظيره فنلندا بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، في مباراة دولية ودية.

وسجل إيرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد للمنتخب النرويجي في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة مولدوفا الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويتصدر منتخب النرويج المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، وبفارق تسع نقاط عن منتخب إيطاليا الذي خاض مباراتين فقط من التصفيات حتى الآن، ويأتي منتخب إستونيا في المركز قبل الأخير وبعده منتخب مولدوفا.

وعلى الجانب الآخر، يتصدر منتخب فنلندا المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين في التصفيات، فيما خاض منتخب فنلندا أربع مباريات ويستعد لمواجهة بولندا الأحد المقبل، ضمن المجموعة التي تضم أيضاً ليتوانيا ومالطا.