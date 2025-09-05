 طارق سليمان للشروق: انضممت إلى جهاز أهلي طرابلس الليبي.. وأشكر البدري - بوابة الشروق
طارق سليمان للشروق: انضممت إلى جهاز أهلي طرابلس الليبي.. وأشكر البدري

محمد جلال
نشر في: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 11:00 م | آخر تحديث: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 11:04 م

ينضم طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي والمقاولون، لفريق أهلي طرابلس الليبي.

وقال طارق سليمان في تصريحات خاصة: "سأسافر غدا الجمعة إلى تونس، للانضمام للجهاز الفني لفريق أهلي طرابلس مدربا للحراس مع الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام البدري، وذلك خلال معسكر الفريق الليبي المقام في تونس استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف: "حصلت على اذن من محمد عادل المشرف على الكرة المقاولون والذي وافق على انضمامي للجهاز الفني لأهلي طرابلس".

وأكمل مدرب حراس المقاولون: "أشكر حسام البدري على ثقته بي وسأساعد الفريق في الموسم الجديد".


