قطر: رئيس الوزراء بحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في غزة

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال زيارة مدبولي الحالية للدوحة، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وقال البيان، إن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.