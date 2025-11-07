لامين يامال يتصدر قائمة إسبانيا لمواجهتي جورجيا وتركيا في تصفيات المونديال

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة "لا روخا" التي ستخوض معسكر شهر نوفمبر استعدادًا لخوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد المنتخب الإسباني لخوض مباراتين حاسمتين، إذ يحل ضيفًا على جورجيا يوم 15 نوفمبر، قبل أن يستضيف تركيا في إشبيلية يوم 18 من الشهر ذاته، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتُعد المواجهتان بمثابة الخطوة الأخيرة نحو حسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، حيث يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن تركيا، ويسعى لتأكيد صدارته وضمان العبور إلى النهائيات.

وشهدت القائمة تواجد النجم الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، على رأس خط الهجوم، بعد تألقه اللافت مع فريقه في الفترة الأخيرة وعودته للماتادور مجددا بعد معاناته من الإصابة الفترة الماضية.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى:

أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) – ديفيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

خط الدفاع:

إيمريك لابورت، مارك فيفيان (أتلتيك بلباو) – ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) – دين هويسين (ريال مدريد) – باو كوبارسي (برشلونة) – بيدرو بورو (توتنهام) – مارك كوكوريا (تشيلسي) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

خط الوسط:

فابيان رويز (باريس سان جيرمان) – مارتن زوبيميندي، ميكيل ميرينو (أرسنال) – أليكس جارسيا (باير ليفركوزن) – بابلو باريوس، أليكس بايينا (أتلتيكو مدريد) – بابلو فورنالس (ريال بيتيس).

خط الهجوم:

لامين يامال (برشلونة) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – يريمي بينو (كريستال بالاس) – فيرمين لوبيز، داني أولمو، فيران توريس (برشلونة) – سامو أومورودويون (بورتو) – بورخا إجليسياس (سيلتا فيجو).

وتأمل الجماهير الإسبانية أن تواصل كتيبة دي لا فوينتي الأداء القوي الذي قدّمته في الجولات الماضية، لحسم التأهل إلى مونديال 2026 مبكرًا.