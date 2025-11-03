سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة صفا الفلسطينية، باستشهاد مواطنين بنيران جيش الاحتلال قرب منطقة البركسات شمالي رفح.

وصباح اليوم، أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 194 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.