فاروق جعفر: زيزو لم يقدم 20 % من مستواه مع الأهلي حتى الآن

يرى فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن سواء للجهاز الفني أو للجماهير منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر فضائية "TeN": "زيزو بعيد عن مستواه الفني المعهود منذ الانتقال إلى الأهلي، ومن وجهة نظري أنه لم يقدم 20 % من مستواه حتى الآن، ولم يظهر بمستواه الذي قدمه خلال تواجده بالزمالك".

وأضاف: "زيزو يحتاج إلى اللعب على الأطراف أكثر مع الأهلي حتى تظهر إمكانياته بشكل قوي مع مجموعة اللاعبين الحاليين داخل الفريق".

وانتقل زيزو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة كما شارك معه في بطولة كأس العالم للأندية.