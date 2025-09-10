لماذا غاب اسم الموساد عن استهداف قادة حماس بقطر؟

- بيانات إسرائيل عن محاولة اغتيال فريق "حماس" المفاوض ذكرت الجيش و"الشاباك" ولم تشر إلى الموساد

- يديعوت أحرونوت: رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" دافيد برنياع أيد عملية الدوحة لكن عارض توقيتها

- تايمز أوف إسرائيل: برنياع لعب دورا قياديا في المحادثات غير المباشرة مع "حماس"

- واشنطن بوست: قبل الهجوم طمأن "الموساد" والبيت الأبيض الدوحة بأنه لن يتم شن هجوم بقطر

- جيروزاليم بوست: "الموساد" نجح في الحفاظ على علاقات أفضل مع قطر ما قد يرجح أنه اتُّخذ قرار بإبعاده عن العملية

- الموساد قد يكون ضالعا في الهجوم لكن تل أبيب تتكتم حيال دوره حرصا على أدوار يمارسها في الخارج وفقا لمراقبين

بشكل لافت، غاب اسم جهاز الاستخبارات "الموساد" عن الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على العاصمة القطرية الدوحة مستهدفا وفد حماس المفاوض، وهو الجهاز المسؤول عادة عن عمليات الاغتيال التي تنفذها تل أبيب في الخارج.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

* دون ذكر قطر

بداية غياب اسم "الموساد" عن العدوان على قطر كان في البيان الرسمي الإسرائيلي الأول الذي تبنى الثلاثاء المسؤولية عن الهجوم.

إذ جاء في البيان، الذي وصلت نسخة منه للأناضول: "هاجم الجيش و(جهاز الأمن العام) ’الشاباك’ من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

كذلك لم يذكر البيان اسم قطر، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس: "قرر رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد ظهر اليوم (أمس الثلاثاء)، تنفيذ التوجيه الصادر للجيش وجهاز الأمن العام، والذي قام بذلك بدقة وعلى أكمل وجه"، وفقا للبيان.

وأضافا أن القرار جاء "في ضوء فرصة عملية سانحة (لاستهداف فريق "حماس" للتفاوض)، وبالتشاور مع جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، وبدعم كامل".

* توقيت العدوان

وحاولت تقارير إعلامية إسرائيلية ربط غياب اسم "الموساد" عن الهجوم بأن رئيسه دافيد برنياع أيد العملية عامة، لكنه اعترض على توقيتها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء: "أثار الهجوم في قطر وتوقيته جدلا في إسرائيل".

وأوضحت أن "نتنياهو وكاتس أيدا تنفيذ العملية في ذلك الوقت، وكذلك وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الموجود بواشنطن، بل إنه اعتقد أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لن تعارض الهجوم في قطر".

واشنطن، حليفة تل أبيب، أعلنت أنها لم تكن على علم مسبق بالهجوم، وحين علمت به حاولت تحذير الدوحة، لكن كان قد وقع بالفعل.

في المقابل، "أفادت تقارير بأن مسؤولين إسرائيليين آخرين أيدوا عملية الاغتيال، لكنهم تحفظوا على ’التوقيت الحالي’، معتبرين أنه يجب استنفاد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق (مع "حماس") بناء على الإطار الجديد لترامب"، بحسب الصحيفة.

وزادت بأن هؤلاء المسؤولين هم "رئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش (أمان) شلومي بيندر".

وعلى مدى أشهر طويلة، قاد برنياع الوفد الإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة مع "حماس"، والتي جرت أساسا في الدوحة، التي تتوسط في المفاوضات مع مصر وبإشراف أمريكي.

* طمأنة لقطر

ونقلا عن تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت القناة 12 العبرية إن "إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسائل إلى الدوحة بأن أعضاء حماس في قطر لن يكونوا هدفا لهجوم إسرائيلي".

وتابعت: "في ضوء هذه الوعود، شعرت قطر بالصدمة والخيانة بعد الهجوم الإسرائيلي".

وبحسب التقرير: "كانت قطر قد خشيت احتمال وقوع هجوم إسرائيلي، بعد أن حذّر رئيس الأركان إيال زامير نهاية الشهر الماضي قادة حماس المتبقين في الخارج".

وأضاف أن "قطر طلبت ضمانات من إسرائيل، ورد الموساد والبيت الأبيض بأنه لن يُتخذ أي إجراء على الأراضي القطرية".

* دور في المفاوضات

موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري قال الأربعاء، إنه "من اللافت أن تعليقات المسؤولين الإسرائيليين عن الهجوم أفادت بضلوع الجيش والشاباك، ولكن ليس الموساد".

ولفت إلى أن "الموساد عادة ما يلعب دورا رئيسيا في أي عملية حساسة" ضد ما زعم أنها "شخصيات إرهابية خارج إسرائيل أو محيطها المباشر".

ولإسرائيل تاريخ طويل في اغتيال آلاف القادة الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في دول عديدة بأنحاء العالم.

ومحاولا تفسير سبب غياب اسم "الموساد"، قال الموقع إن "برنياع لعب دورا قياديا في المحادثات غير المباشرة مع حماس"، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار المستمر بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا، و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.

* هجوم غير عادي

بدورها، وصفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الأربعاء، الهجوم في قطر بأنه "غير عادي".

وأرجعت ذلك إلى أنه "نُفذ علنا من جانب سلاح الجو وجهاز الأمن العام دون الموساد، المسؤول عادة عن عمليات الاغتيال خارج إسرائيل، مثل اغتيال هنية".

وفي 31 يوليو 2024، اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" آنذاك إسماعيل هنية، في هجوم بالعاصمة الإيرانية طهران.

الصحيفة أضافت أن "الموساد نجح في الحفاظ على علاقات أفضل مع قطر، ما قد يرجح أنه اتُّخذ قرار بإبعاده عن هذه العملية".

ووفقا لمراقبين فإن "الموساد" قد يكون ضالعا هو الآخر في الهجوم، لكن تل أبيب تتكتم حيال دوره حرصا على أدوار يمارسها في الخارج وربما تتأثر سلبا.

وحتى الساعة 14:00 "ت.غ" لم تعقب الدوحة على التقارير بشأن دور برنياع في علاقاتها مع إسرائيل، ولا طلبها ضمانات من تل أبيب وواشنطن بعدم استهداف قادة "حماس" بالدوحة.

وإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وفقا لتوصيف الأمم المتحدة للوضع.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.