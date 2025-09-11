المفتي الشيخ الصادق الغرياني يحذر من مخطط لنقل مهجري غزة إلى ليبيا

وجه مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني تحذيرا بشأن ما تردد عن اجتماع جمع مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر، مع مستشار ترامب.



وقال الغرياني في تصريحاته على قناة "التناصح" التابعة لدار الإفتاء الليبية، إن التقارير الصحافية تحدثت عن أن لقاء في روما تمحور علنا حول "استقرار ليبيا"، غير أن ما تم إخفاؤه بحسب ما وصله، هو أن الولايات المتحدة طلبت من المجتمعين استقبال من سيتم تهجيرهم من قطاع غزة إلى ليبيا.

واعتبر المفتي أنه إن صحت هذه الأنباء فهي أمر مشين وعار على أهل ليبيا أن يقبلوا به.

ودعا الشيخ الصادق الغرياني حكومة الوحدة الوطنية إلى التبرؤ بشكل واضح وصريح من هذا التوجه.

وأضاف الغرياني أن ليبيا التي تعاني من أزمات داخلية معقدة، لا يمكن أن تكون ساحة لتصفية حسابات أو إعادة توطين قسري للفلسطينيين.

وشدد على أن الموقف الوطني والديني يفرض دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه لا تهجيره.