خبير أمريكي: العنف السياسي أصبح القاعدة الجديدة في الولايات المتحدة

أكد أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والقانون في جامعة نازاريث بنيويورك تيموثي نيلاند، في تعليقه على مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، أن العنف السياسي أصبح القاعدة الجديدة في البلاد.



وقال الخبير تيموثي نيلاند لوكالة "نوفوستي": "يشعر اليسار واليمين بالقلق من أن العنف السياسي كهذا لم يعد انحرافا عن نظامنا الديمقراطي، بل أصبح قاعدة جديدة".

وأضاف تيموثي نيلاند أن وفاة كيرك "هزت أركان السياسة الأمريكية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار في عنقه خلال فعالية بولاية يوتا الأمريكية.

وهز مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بتنكيس الأعلام في مختلف الولايات، وإعلان الحداد لعدة أيام.

هذا وعلق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مقتل الناشط تشارلي كيرك، قائلا إن "اليسار حزب القتل".

ويعد كيرك من أبرز الناشطين المحافظين المقربين من ترامب، وقد أثار مقتله المفاجئ صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.