القوات السورية تقصف مواقع لقسد شرقي حلب

أفادت قناة "الإخبارية السورية" يوم الأربعاء، بأن القوات السورية قصفت مواقع لـ"قسد" شرقي حلب ردا على قصف الأخيرة قرية الكيارية شرقي حلب.



وذكرت مصادر محلية في حلب: "قصف مدفعي وصاروخي عنيف متبادل بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وقوات وزارة الدفاع من جهة أخرى على عدة محاور بريف حلب الشرقي تزامنا مع تعزيزات عسكرية من الطرفين على خطوط التماس".



وكانت وزارة الدفاع السورية قد ذكرت في بيان: "قامت قوات قسد وبشكل غير مسؤول ومفاجئ بشن حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفة منازل الأهالي في قرى الكيارية، رسم الأحمر، حبوبة كبير، بريف حلب الشرقي، ونتج عن القصف استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 3 آخرين".

وأضاف: "بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب واستشهاد مواطنين وإصابة آخرين استنفرت قوات الوزارة المنتشرة بالمنطقة وبدأت باستهداف مصادر النيران ولا يزال القتال مستمرا حتى الآن".

وختم البيان: "تقف وزارة الدفاع أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ولن تدّخر جهداً في هذا السبيل".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الجيش السوري و"قسد" في عدة مناطق شمال وشرق البلاد، وسط حالة من الترقب الشعبي والأمني لتداعيات التصعيد.