 عقوبات أمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية في غزة والضفة - بوابة الشروق
الخميس 4 سبتمبر 2025 10:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

عقوبات أمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية في غزة والضفة

هدير عادل
نشر في: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 10:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 10:32 م

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عدة منظمات حقوقية فلسطينية في غزة والضفة الغربية، من بينها مؤسسة "الحق"، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وبحسب الموقع الإلكتروني لموسسة الحق، فقد تأسست عام 1979، و"توثق انتهاكات حقوق الفلسطينيين الفردية والجماعية" في الضفة الغربية، بهدف إنهاء الوضع القائم.

ويركّز مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي تأسس عام 1999، على حقوق الإنسان لسكان غزة، بينما يسعى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ عام 1995 ومقره في مدينة غزة، إلى تطوير المؤسسات الديمقراطية وتعزيز مجتمع مدني نشط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك