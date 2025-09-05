حث مسئولون عسكريون ووزراء إسرائيليون كبار في محادثات خاصة في الأسابيع الأخيرة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حماس بدلا من توسيع القتال وتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة.

وفي اجتماع عاصف للكابنيت الحربي استمر ست ساعات مساء الأحد، حذّر رئيس الأركان، إيال زامير، نتنياهو ووزراء آخرين من أن العملية قد تؤدي إلى فرض حكم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أبدى رئيس الموساد، ديفيد برنيع، ووزير الخارجية، جدعون ساعر، تحفظاتهما على الخطوة في غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدا، إلى جانب زامير، ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بالإفراج عن بعض الاسرى المتبقين في غزة على الأقل.

وقالت مصادر شاركت في المناقشات للصحيفة إن الثلاثة - رئيس الموساد، ووزير الخارجية، ورئيس الأركان - يعتقدون أنه يجب اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق جزئي من شأنه إنقاذ الأرواح والسماح بعودة الرهائن الآن، بدلاً من مواصلة عملية قد تصبح معقدة وتثقل كاهل إسرائيل على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية.

حذّر ساعر، بحسب مقرّبيه، من التكلفة الدبلوماسية لاستمرار الحملة، في ظلّ تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل في ضوء عدد القتلى المدنيين في غزة. وشدّد على ضرورة "إنقاذ المخطوفين ما أمكن"، حتى لو كلّفهم ذلك وقف العملية العسكرية.

من ناحية أخرى، يواصل نتنياهو التمسك بموقفه المتشدد. رفض مكتبه تصريحات حماس باستعدادها للتوصل إلى اتفاق، واعتبرها مجرد "خدعة" أخرى، وأوضح أن شرط إنهاء الحرب هو استسلام الحركة الكامل - إعادة جميع الأسرى، ونزع سلاحها، ونقل السيطرة المدنية في غزة إلى طرف ثالث، مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد إسرائيلي واضح على الوسطاء بشأن اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا الذي طُرح على الطاولة.

قال كبار الوزراء يوم الاثنين ، بعد اختتام عدة اجتماعات مع زامير حول خطة احتلال مدينة غزة: "بذل رئيس الأركان قصارى جهده لإقناع الرأي العام برفض الخطة، لكنه أوضح مرارًا أنه سينفذها" .

وأضافوا: "لقد بذل كل ما في وسعه خلال الشهر الماضي في جميع المحافل لمحاولة التأثير على مسار أطروحته".

بحسب كبار الوزراء الإسرائيليين حرص رئيس الأركان في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الأحد على "التأكيد مرارًا وتكرارًا على أنه حتى لو اختلف، فإن الجيش الإسرائيلي نفّذ وسينفّذ توجيهات القيادة السياسية بكلّ إتقان".

وفي الاجتماع، كما ذكرت صحيفة "هاداشوت ريشت"، وبّخ رئيس الأركان الوزراء قائلًا: "صباح الخير يا إلياهو، أنتم حكومة السابع من أكتوبر، لماذا تستمرّ قوات الجيش في الدخول والخروج منذ عامين؟

بحسب التقرير تدعم المؤسسة الأمنية اتفاقًا تدريجيًا، وتعتقد أن "هناك إجراءات أنسب" لتحقيق أهداف الحرب من احتلال غزة. وكما ذُكر، أعرب رئيس الموساد برنيع عن دعمه للنقاش الأخير حول "اتفاق جزئي"، مؤكدًا على ضرورة عدم تفويت فرصة إطلاق سراح الاسرى.

تخشى قيادة الجيش الإسرائيلي أن تؤدي الحكومة فعليًا إلى وضعٍ يحكم فيه الجيش غزة.

وقال المصدران: "يخشى رئيس الأركان من حكومة عسكرية. إنه يُدرك أنه إذا لم تسقط مدينة غزة حماس، فستواصل القوات زحفها إلى المعسكرات المركزية، وقد صرّح بذلك أيضًا في الحكومة. في هذه الحالة، سينشأ فراغٌ سياسي، وسيتعين على الجيش الإسرائيلي السيطرة على السكان لكن رئيس الوزراء يأمل أن تُخضع مدينة غزة حماس".