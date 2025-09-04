استقبل جمهور دار الأوبرا المصرية، الفنان علي الحجار استقبال حافل، عندما صعد على المسرح لانطلاق الليلة السادسة من مشروع ١٠٠ سنة غنا، حيث تشهد الليلة تكريم واحتفاء برحلة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي ويتغنى في هذه الليلة بأغاني من أشعاره الغنائية البارزة التى تعاون خلالها مع كبار الملحنين والمطربين وشكلت جانبا من الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى، بحضور المطربين ياسر سليمان، مريم هانى، حبيبة حاتم، احمد سليمان، وبمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد.

وعبر الحجار عن سعادته الكبيرة بالحضور الجماهيري الكبير في حفله الليلة، قائلا: «ليلتكوا حلوة ان شاء الله وشايف في انوار جميلة مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبنحتفل بشاعر كبير من اهم شعراء المنطقة العربية كلها الشاعر عبدالرحمن الابنودي».

وبدأ الحجار الحفل بثلاث أغاني من ألحان عمار الشريعي، وهم؛ «ماتمنعوش الصادقين» و«لو مش هتحلم معايا» و«اتنين اتنين»، في أمسية طربية وسط أجواء من السعادة والبهجة.

ومن المقرر أن يؤدى ياسر سليمان عدوية - تحت الشجر، أحمد سليمان الهوي هوايا - أحضان الحبايب، حبيبة حاتم يا اسمراني اللون - طبعآ أحباب، مريم هاني ساعات ساعات - عيون القلب ويختتم الحفل بـ أحلف بسماها وبترابها للمجموعة.