الهجمات الروسية تحطم منزل سوداكوف لاعب منتخب أوكرانيا

كشف، جورجي سوداكوف، لاعب وسط منتخب أوكرانيا، أن منزله في العاصمة كييف تتضرر بشدة بعد هجمات روسية بالطائرات أثناء تواجد زوجته وطفله في الشقة.

ويتواجد سوداكوف /23 عاما/ بصفوف منتخب أوكرانيا حاليا، لكنه نشر صورا ومقاطع فيديو لآثار الهجوم عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي إسي) أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت عائلة سوداكوف قد أصيبت في الهجوم.

وقال اللاعب الأوكراني في منشوره "هكذا يبدو منزلي بعد الليلة الماضية، حيث كانت زوجتي وابني وأمي في المنزل".

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت 805 طائرات مسيرة و13 صاروخا، مساء السبت.

ورغم أن القوات الجوية أعلنت إسقاط 751 طائرة منها، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل أربعة أشخاص وإصابة 44 آخرين.

وُلد سوداكوف، في بريانكا بمنطقة دونباس التي تحتلها القوات الروسية حاليا، وانضم إلى فريق بنفيكا البرتغالي قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في أغسطس/آب.

وسبق أن قال سوداكوف في مقابلة مع بي بي سي سبورت في 2024 "أواجه صعوبة كبيرة في مسيرتي كلاعب محترف، وغيابي المتكرر عن عائلتي خلال الحرب على أوكرانيا".

كما قال اللاعب الأوكراني الدولي في فبراير 2024 "إنه أمر صعب نفسيا عندما تكون عائلتك بعيدة، وأول ما تراه في الصباح بعد الاستيقاظ، رسالة من زوجتك بأنها وطفلك يختبئان في الحمام".

وتابع "جميع لاعبي كرة القدم يدركون طبيعة هذا الموقف الصعب، لذا نشعر بالفخر والمسؤولية لإسعاد جماهيرنا في كل مباراة نلعبها مع المنتخب".

ويستعد المنتخب الأوكراني لمواجهة أذربيجان، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما استهل مشواره في المجموعة الرابعة بالخسارة صفر / 2 أمام فرنسا، يوم الجمعة الماضي.